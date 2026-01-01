North Scituate Golf Guide
North Scituate Golf Courses
Golf Courses Near North Scituate
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Cohasset, MassachusettsPrivate
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Scituate, MassachusettsPublic4.1153734221110
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Scituate, MassachusettsSemi-Private2.01
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Hingham, MassachusettsPublic4.8117135588379
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Hingham, MassachusettsPrivate5.04
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Hingham, MassachusettsPrivate/Community
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Weymouth, MassachusettsSemi-Private4.8370646766135
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Rockland, MassachusettsPrivate5.02
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Rockland, MassachusettsPublic3.9692513369278
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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