Marshfield Golf Guide
Marshfield Golf Courses
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Marshfield, MassachusettsPublic3.9978046721108
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Marshfield, MassachusettsPrivate4.52
Golf Courses Near Marshfield
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Duxbury, MassachusettsPublic/Municipal4.1796218487255
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Duxbury, MassachusettsPrivate0.00
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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Scituate, MassachusettsSemi-Private2.01
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Scituate, MassachusettsPublic4.1153734221110
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Kingston, MassachusettsPrivate3.66666666673
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Halifax, MassachusettsPrivate4.2564618295479
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Plymouth, MassachusettsPublic4.5207768241621
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Rockland, MassachusettsPrivate5.02
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East Bridgewater, MassachusettsPublic4.2035669868292
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