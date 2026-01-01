Scituate Golf Guide
Scituate Golf Courses
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Scituate, MassachusettsSemi-Private2.01
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Scituate, MassachusettsPublic4.1153734221110
Golf Courses Near Scituate
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North Scituate, MassachusettsPrivate
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Marshfield, MassachusettsPublic3.9978046721108
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Marshfield, MassachusettsPrivate4.52
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Cohasset, MassachusettsPrivate
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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Hingham, MassachusettsPrivate5.04
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Duxbury, MassachusettsPublic/Municipal4.1796218487255
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Hingham, MassachusettsPrivate/Community
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Hingham, MassachusettsPublic4.8117135588379
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Rockland, MassachusettsPrivate5.02
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