Pembroke Golf Guide
Pembroke Golf Courses
Golf Courses Near Pembroke
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East Bridgewater, MassachusettsPublic4.2035669868292
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Rockland, MassachusettsPrivate5.02
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Rockland, MassachusettsPublic3.9692513369278
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Marshfield, MassachusettsPrivate4.52
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Halifax, MassachusettsPrivate4.2564618295479
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Abington, MassachusettsPublic5.01
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Marshfield, MassachusettsPublic3.9978046721108
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Duxbury, MassachusettsPublic/Municipal4.1796218487255
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Weymouth, MassachusettsSemi-Private4.8370646766135
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Scituate, MassachusettsPublic4.1153734221110
Pembroke Driving Ranges
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