Lake City Golf Guide
Lake City Golf Courses
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Lake City, MichiganSemi-Private4.6771193371134
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Lake City, MichiganPublic0.00
Golf Courses Near Lake City
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Cadillac, MichiganResort3.7824335214105
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Cadillac, MichiganResort3.7824335214105
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Cadillac, MichiganPublic4.6253047576308
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Cadillac, MichiganSemi-Private4.769230769213
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Cadillac, MichiganPublic4.4633307869138
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Manton, MichiganPublic4.1282448202197
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Tustin, MichiganPublic4.52
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Houghton Lake, MichiganPublic4.910852713244
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Harrison, MichiganPublic4.5810232494290
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Houghton Lake, MichiganPublic4.01
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