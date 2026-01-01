New Haven Golf Guide
New Haven Golf Courses
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New Haven, MichiganPublic3.0035421987717
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New Haven, MichiganPublic3.0035421987717
Golf Courses Near New Haven
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New Baltimore, MichiganSemi-Private3.0248382168300
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Casco, MichiganPublic3.3831737346203
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Casco Township, MichiganPublic4.0994044717608
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Lenox, MichiganPublic4.0537634409186
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Macomb, MichiganPublic
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Macomb, MichiganPublic
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Ray, MichiganPublic5.02
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Macomb, MichiganPublic
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Macomb, MichiganPublic4.33333333333
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Macomb, MichiganPublic3.0730381859406
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