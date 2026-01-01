Dexter Golf Guide
Dexter Golf Courses
Golf Courses Near Dexter
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Chelsea, MichiganPublic3.727272727355
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Chelsea, MichiganPrivate0.00
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Ann Arbor, MichiganPrivate4.52
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Chelsea, MichiganPublic4.6335339651534
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Pinckney, MichiganPublic3.5128520499329
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Ann Arbor, MichiganPrivate5.02
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Pinckney, MichiganPublic2.80198840174
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Whitmore Lake, MichiganPublic4.2603337257465
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Brighton, MichiganPrivate0.00
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Pinckney, MichiganPublic4.5863499689240
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