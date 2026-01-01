Eagan Golf Guide
Golf Courses Near Eagan
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Apple Valley, MinnesotaPublic/Municipal1.66666666674
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Saint Paul, MinnesotaPublic4.4874684139219
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Inver Grove Heights, MinnesotaPublic5.01
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Inver Grove Heights, MinnesotaPublic5.01
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Mendota Heights, MinnesotaPrivate0.00
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Inver Grove Heights, MinnesotaPublic4.52
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Saint Paul, MinnesotaPublic2.974233283139
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Burnsville, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Mendota Heights, MinnesotaPublic0.00
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Apple Valley, MinnesotaPublic1.01
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