Farmington Golf Guide
Farmington Golf Courses
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Farmington, MinnesotaPublic1.33333333332
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Farmington, MinnesotaPublic3.769230769252
Golf Courses Near Farmington
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Lakeville, MinnesotaPublic4.07
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Apple Valley, MinnesotaPublic/Municipal1.66666666674
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Apple Valley, MinnesotaPublic1.01
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Lakeville, MinnesotaPrivate5.01
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Hastings, MinnesotaPublic4.041322314121
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Hastings, MinnesotaPublic4.036363636455
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.142857142914
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Burnsville, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Lakeville, MinnesotaPublic4.1924527876285
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Elko, MinnesotaPublic3.632653061249
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