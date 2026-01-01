Apple Valley Golf Guide
Apple Valley Golf Courses
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Apple Valley, MinnesotaPublic1.01
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Apple Valley, MinnesotaPublic/Municipal1.66666666674
Golf Courses Near Apple Valley
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Burnsville, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Lakeville, MinnesotaPublic4.07
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Bloomington, MinnesotaPublic3.16666666674
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Saint Paul, MinnesotaPublic4.4874684139219
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Farmington, MinnesotaPublic3.769230769252
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Lakeville, MinnesotaPrivate
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Inver Grove Heights, MinnesotaPublic
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Inver Grove Heights, MinnesotaPublic
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Bloomington, MinnesotaPrivate4.66666666673
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Bloomington, MinnesotaPublic1.01
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