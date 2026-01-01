Lakeville Golf Guide
Lakeville Golf Courses
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Lakeville, MinnesotaPrivate5.01
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Lakeville, MinnesotaPublic4.07
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Lakeville, MinnesotaPublic4.1924527876285
Golf Courses Near Lakeville
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.142857142914
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Prior Lake, MinnesotaPublic3.03
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Apple Valley, MinnesotaPublic1.01
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Burnsville, MinnesotaPublic/Municipal4.01
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Elko, MinnesotaPublic3.632653061249
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.714396284835
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Bloomington, MinnesotaPrivate4.66666666673
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Farmington, MinnesotaPublic3.769230769252
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Bloomington, MinnesotaPublic3.16666666674
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.551724137987
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