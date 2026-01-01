New Prague Golf Guide
New Prague Golf Courses
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New Prague, MinnesotaPublic3.8044545541371
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New Prague, MinnesotaPublic/Municipal4.2264150943106
Golf Courses Near New Prague
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Jordan, MinnesotaPublic3.942857142911
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Montgomery, MinnesotaPublic2.35992907895
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Elko, MinnesotaPublic3.632653061249
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Lakeville, MinnesotaPublic4.1924527876285
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Northfield, MinnesotaPublic4.987616099121
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Prior Lake, MinnesotaPublic3.03
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.142857142914
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.551724137987
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Prior Lake, MinnesotaPublic4.714396284835
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Shakopee, MinnesotaPublic4.145833333317
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