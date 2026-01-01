Oakdale Golf Guide
Oakdale Golf Courses
Golf Courses Near Oakdale
-
Maplewood, MinnesotaPublic/Municipal4.174369747995
-
White Bear Lake, MinnesotaPublic/Municipal3.4529998046105
-
Lake Elmo, MinnesotaPublic5.01
-
Lake Elmo, MinnesotaSemi-Private4.01
-
Stillwater, MinnesotaPrivate4.52
-
Lake Elmo, MinnesotaSemi-Private4.5277777778108
-
Maplewood, MinnesotaMunicipal4.647058823517
-
Maplewood, MinnesotaPublic/Municipal4.8229437694181
-
Saint Paul, MinnesotaPublic3.254
-
Stillwater, MinnesotaPublic4.52
See Also
-
3 courses | 293 reviews
-
3 courses | 110 reviews
-
2 courses | 263 reviews
-
4 courses | 109 reviews
-
8 courses | 600 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
8 courses | 276 reviews
-
1 course | 2 reviews