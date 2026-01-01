Woodbury Golf Guide
Woodbury Golf Courses
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Woodbury, MinnesotaPublic4.8281590414249
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Woodbury, MinnesotaSemi-Private4.214285714314
Golf Courses Near Woodbury
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Maplewood, MinnesotaMunicipal4.647058823517
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Oakdale, MinnesotaPublic4.4044431875254
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Lake Elmo, MinnesotaPublic5.01
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Cottage Grove, MinnesotaPublic/Municipal4.52
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Lake Elmo, MinnesotaSemi-Private4.5277777778108
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Lake Elmo, MinnesotaSemi-Private4.01
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Stillwater, MinnesotaSemi-Private4.720
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West Saint Paul, MinnesotaPrivate4.52
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Hastings, MinnesotaSemi-Private3.447368421176
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Maplewood, MinnesotaPublic/Municipal4.174369747995
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