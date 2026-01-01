Belvidere Golf Guide
Golf Courses Near Belvidere
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Washington, New JerseyPublic4.204301075393
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Washington, New JerseyPrivate4.71428571433
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Phillipsburg, New JerseySemi-Private3.9084451375714
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Phillipsburg, New JerseySemi-Private4.7844283376612
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Easton, PennsylvaniaPublic4.2650118447111
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Hackettstown, New JerseyPublic3.8440470656707
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High Bridge, New JerseyPublic4.0441429877492
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Allamuchy, New JerseyPrivate4.52
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Blairstown, New JerseySemi-Private3.767857142917
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Easton, PennsylvaniaPublic4.12857142867
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