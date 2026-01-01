Phillipsburg Golf Guide
Phillipsburg Golf Courses
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Phillipsburg, New JerseySemi-Private3.9084451375714
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Phillipsburg, New JerseySemi-Private4.7844283376612
Golf Courses Near Phillipsburg
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Easton, PennsylvaniaPublic4.2650118447111
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Easton, PennsylvaniaSemi-Private4.0925321999739
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Easton, PennsylvaniaPublic4.12857142867
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Milford, New JerseyPrivate4.254
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Easton, PennsylvaniaPrivate0.00
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Bethlehem, PennsylvaniaPublic3.33333333336
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Washington, New JerseyPublic4.204301075393
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Washington, New JerseyPrivate4.71428571433
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High Bridge, New JerseyPublic4.0441429877492
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Hellertown, PennsylvaniaPrivate5.02
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