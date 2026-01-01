Galt Golf Guide
Galt Golf Courses
Golf Courses Near Galt
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Woodbridge, CaliforniaPrivate
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Elk Grove, CaliforniaPublic4.5528891709619
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Lodi, CaliforniaPublic3.615942029138
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Lodi, CaliforniaPublic3.7162471396437
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Stockton, CaliforniaSemi-Private4.4753613919417
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Stockton, CaliforniaSemi-Private4.4892958157914
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Elk Grove, CaliforniaPrivate4.91666666673
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Sacramento, CaliforniaPublic4.2593686906973
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