Fair Oaks Golf Guide
Fair Oaks Golf Courses
Golf Courses Near Fair Oaks
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Sacramento, CaliforniaPublic4.090909090911
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Carmichael, CaliforniaPublic/Municipal4.2832867784545
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Sacramento, CaliforniaPublic3.727272727388
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Sacramento, CaliforniaPrivate4.85
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Roseville, CaliforniaPrivate3.62341500111424
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Granite Bay, CaliforniaPrivate4.85
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Roseville, CaliforniaPrivate5.03
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Antelope, CaliforniaPublic4.4879500295784
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Roseville, CaliforniaPublic/Municipal3.9617401461737
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Sacramento, CaliforniaPublic3.9402390438251
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