Plainfield Golf Guide
Plainfield Golf Courses
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Plainfield, New JerseyPrivate0.00
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Plainfield, New JerseySemi-Private3.6604641857266
Golf Courses Near Plainfield
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Scotch Plains, New JerseyPublic0.00
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Scotch Plains, New JerseyPublic2.6853781513247
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Edison, New JerseyPrivate5.01
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Scotch Plains, New JerseyPrivate4.03
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Scotch Plains, New JerseyMunicipal4.3503921569270
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Colonia, New JerseyPrivate4.08
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Watchung, New JerseyPrivate5.03
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Clark, New JerseyPublic4.2573140367741
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Piscataway, New JerseyMunicipal3.7796149878494
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Warren, New JerseyPublic3.6933271332586
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