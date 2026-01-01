Brooklyn Golf Guide
Brooklyn Golf Courses
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Brooklyn, New YorkMunicipal3.3152221743646
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Brooklyn, New YorkMunicipal4.0828556423995
Golf Courses Near Brooklyn
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Queens, New YorkPublic2.11111111119
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Staten Island, New YorkPublic3.74645488531212
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Bayonne, New JerseyPrivate5.01
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Staten Island, New YorkPrivate5.02
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Jersey City, New JerseyPrivate5.04
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Woodhaven, New YorkPublic4.05311031521032
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Staten Island, New YorkPublic3.6028577942679
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Jersey City, New JerseyPublic4.218058191489
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Inwood, New YorkPrivate0.00
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Flushing, New YorkPublic4.137046307969
Brooklyn Driving Ranges
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