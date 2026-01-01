Woodhaven Golf Guide
Woodhaven Golf Courses
Golf Courses Near Woodhaven
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Flushing, New YorkPublic4.137046307969
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Flushing, New YorkMunicipal3.74975825421052
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Queens, New YorkMunicipal3.5434547346856
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Brooklyn, New YorkMunicipal4.0828556423995
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North Woodmere, New YorkPublic3.01
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Inwood, New YorkPrivate0.00
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Queens, New YorkMunicipal4.10259174851275
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Bronx, New YorkPublic4.859099804374
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Floral Park, New YorkPrivate0.00
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Lake Success, New YorkPrivate4.33333333333
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