Canastota Golf Guide
Canastota Golf Courses
Golf Courses Near Canastota
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Oneida, New YorkPrivate4.02
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Durhamville, New YorkPublic
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Chittenango, New YorkSemi-Private
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Chittenango, New YorkPublic
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Kirkville, New YorkPublic
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Bridgeport, New YorkPublic4.3094887329192
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Bridgeport, New YorkPublic4.3838712297147
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Oneida, New YorkPrivate4.733333333311
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Verona, New YorkPublic/Resort5.03
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Fayetteville, New YorkMunicipal4.944444444413
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2 courses | 339 reviews
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2 courses | 1 review
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3 courses | 76 reviews
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4 courses | 94 reviews
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