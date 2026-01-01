Durhamville Golf Guide
Durhamville Golf Courses
Golf Courses Near Durhamville
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Oneida, New YorkPrivate4.02
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Verona, New YorkPublic/Resort5.03
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Verona, New YorkPublic/Resort4.990196078440
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Vernon, New YorkPublic/Resort
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Verona, New YorkPublic/Resort4.964705882433
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Oneida, New YorkPrivate4.733333333311
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Canastota, New YorkSemi-Private
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Vernon, New YorkPublic/Resort4.188536953243
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McConnellsville, New YorkSemi-Private4.663333647396
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Vernon, New YorkPublic
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