Cleveland Golf Guide
Cleveland Golf Courses
Golf Courses Near Cleveland
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Bridgeport, New YorkPublic4.3838712297147
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Bridgeport, New YorkPublic4.3094887329192
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McConnellsville, New YorkSemi-Private4.663333647396
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Cicero, New YorkPrivate0.00
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West Monroe, New YorkPublic3.52
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Cicero, New YorkPublic3.925925925927
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West Monroe, New YorkPublic0.00
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West Monroe, New YorkPublic3.52
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Oneida, New YorkPrivate4.02
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East Syracuse, New YorkPublic3.01
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