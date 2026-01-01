Bayside Golf Guide
Bayside Golf Courses
Golf Courses Near Bayside
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Bronx, New YorkPublic4.859099804374
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Flushing, New YorkMunicipal3.74975825421052
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Flushing, New YorkPublic4.137046307969
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Queens, New YorkMunicipal4.10259174851275
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Lake Success, New YorkPrivate
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Floral Park, New YorkPrivate
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Lake Success, New YorkPrivate4.33333333333
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Manhasset, New YorkPrivate
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Plandome, New YorkPrivate
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Manhasset, New YorkPrivate
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