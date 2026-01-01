East Farmingdale Golf Guide
Golf Courses Near East Farmingdale
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.794117647118
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.969444444461
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.09
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.871212121223
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal3.733333333315
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Massapequa, New YorkPublic4.23591895121137
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Melville , New YorkPrivate
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