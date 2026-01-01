Cold Spring Harbor Golf Guide
Cold Spring Harbor Golf Courses
Golf Courses Near Cold Spring Harbor
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Woodbury, New YorkPublic/Municipal3.44444444449
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Huntington, New YorkPrivate
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Syosset, New YorkPrivate3.01
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Melville , New YorkPrivate
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East Norwich, New YorkPrivate
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Huntington, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.969444444461
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.871212121223
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Farmingdale, New YorkMunicipal3.733333333315
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East Norwich, New YorkPrivate
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