Dix Hills Golf Guide
Dix Hills Golf Courses
Golf Courses Near Dix Hills
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Melville , New YorkPrivate
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Commack, New YorkPrivate5.02
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Edgewood, New YorkPublic3.33333333333
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Cold Spring Harbor, New YorkPrivate
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Huntington, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.969444444461
See Also
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