Melville Golf Guide
Melville Golf Courses
Golf Courses Near Melville
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Dix Hills, New YorkMunicipal3.8432432432185
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Farmingdale, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.969444444461
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Cold Spring Harbor, New YorkPrivate
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.794117647118
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.871212121223
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Commack, New YorkPrivate5.02
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Woodbury, New YorkPublic/Municipal3.44444444449
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