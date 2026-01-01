Massapequa Golf Guide
Massapequa Golf Courses
Golf Courses Near Massapequa
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West Babylon, New YorkPublic/Municipal3.737321718659
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.09
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.794117647118
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Babylon, New YorkMunicipal1.521008403440
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Wantagh, New YorkPublic1.01
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Farmingdale, New YorkPrivate0.00
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Farmingdale, New YorkMunicipal3.733333333315
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Farmingdale, New YorkPrivate0.00
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Merrick, New YorkPublic3.04
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Farmingdale, New YorkMunicipal4.969444444461
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