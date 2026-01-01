Newark Golf Guide
Golf Courses Near Newark
-
Lyons, New YorkSemi-Private5.05
-
Clifton Springs, New YorkPrivate0.00
-
Shortsville, New YorkPublic4.075
-
Shortsville, New YorkPublic4.075
-
Macedon, New YorkSemi-Private4.428571428656
-
Walworth, New YorkPublic4.95312564
-
Macedon, New YorkSemi-Private4.457142857111
-
Ontario, New YorkPublic3.615384615439
-
Fairport, New YorkPublic2.33333333333
-
Geneva, New YorkPublic3.782608695746
See Also
-
1 course | 5 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
2 courses | 67 reviews
-
1 course | 64 reviews
-
1 course | 39 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
3 courses | 49 reviews
-
9 courses | 263 reviews
-
4 courses | 274 reviews