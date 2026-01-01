Geneva Golf Guide
Geneva Golf Courses
-
Geneva, New YorkPublic3.782608695746
-
Geneva, New YorkPrivate
-
Geneva, New YorkSemi-Private2.66666666673
Golf Courses Near Geneva
-
Waterloo, New YorkPublic5.02
-
Clifton Springs, New YorkPrivate
-
Seneca Falls, New YorkPublic
-
Seneca Falls, New YorkSemi-Private4.329768270937
-
Canandaigua, New YorkPrivate
-
Ovid, New YorkPublic/Municipal
-
Cayuga, New YorkPublic
-
Lyons, New YorkSemi-Private5.05
-
Shortsville, New YorkPublic4.075
-
Shortsville, New YorkPublic4.075
See Also
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 37 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 5 reviews
-
2 courses | 75 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews