Clifton Springs Golf Guide
Clifton Springs Golf Courses
Golf Courses Near Clifton Springs
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Canandaigua, New YorkPrivate
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Geneva, New YorkPublic3.782608695746
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Canandaigua, New YorkPublic3.52
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Geneva, New YorkPrivate
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Geneva, New YorkSemi-Private2.66666666673
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Victor, New YorkPublic4.219096334246
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Victor, New YorkSemi-Private3.33333333333
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Victor, New YorkSemi-Private3.33333333333
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