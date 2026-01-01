Bay Shore Golf Guide
Bay Shore Golf Courses
Golf Courses Near Bay Shore
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Babylon, New YorkMunicipal4.52
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West Babylon, New YorkPublic/Municipal3.737321718659
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Edgewood, New YorkPublic3.33333333333
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Brentwood, New YorkMunicipal3.012
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Babylon, New YorkMunicipal1.01
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Central Islip, New YorkMunicipal4.01
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Babylon, New YorkMunicipal1.521008403440
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Great River, New YorkPublic/Municipal4.010
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Great River, New YorkPublic/Municipal4.010
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Farmingdale, New YorkPrivate0.00
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