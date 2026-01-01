Canandaigua Golf Guide
Canandaigua Golf Courses
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Canandaigua, New YorkPrivate0.00
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Canandaigua, New YorkPublic3.52
Golf Courses Near Canandaigua
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Shortsville, New YorkPublic4.075
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Victor, New YorkPublic5.02
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Victor, New YorkSemi-Private
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Victor, New YorkSemi-Private
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Victor, New YorkSemi-Private
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Victor, New YorkSemi-Private
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Victor, New YorkPublic4.219096334246
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Clifton Springs, New YorkPrivate0.00
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Victor, New YorkPublic4.5714285714210
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