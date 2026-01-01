Spencerport Golf Guide
Spencerport Golf Courses
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Spencerport, New YorkPublic4.034
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Spencerport, New YorkSemi-Private3.474747474799
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Spencerport, New YorkPublic0.00
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Spencerport, New YorkSemi-Private4.01
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Spencerport, New YorkSemi-Private3.33333333336
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Spencerport, New YorkPublic4.222222222245
Golf Courses Near Spencerport
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Brockport, New YorkPublic4.37524
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Brockport, New YorkPublic
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Brockport, New YorkPublic
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Rochester, New YorkPrivate5.01
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Churchville, New YorkPublic/Municipal
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Brockport, New YorkPublic3.14285714297
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Rochester, New YorkPrivate4.66666666673
Spencerport Driving Ranges
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