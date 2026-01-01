Smithfield Golf Guide
Smithfield Golf Courses
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Smithfield, North CarolinaSemi-Private3.8253516066247
Golf Courses Near Smithfield
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Four Oaks, North CarolinaPublic3.395526182563
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Clayton, North CarolinaSemi-Private4.26913388261149
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Selma, North CarolinaSemi-Private3.352941176534
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Clayton, North CarolinaSemi-Private
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Clayton, North CarolinaSemi-Private
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Clayton, North CarolinaSemi-Private
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Clayton, North CarolinaSemi-Private4.2745098039102
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Garner, North CarolinaSemi-Private0.00
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Raleigh, North CarolinaSemi-Private4.6023813321094
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Dunn, North CarolinaPublic3.25
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