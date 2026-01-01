Staley Golf Guide
Golf Courses Near Staley
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Siler City, North CarolinaPrivate4.4541760739269
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Randleman, North CarolinaSemi-Private0.00
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Asheboro, North CarolinaPublic/Municipal4.71428571434
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Greensboro, North CarolinaSemi-Private4.7452320979398
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Whitsett, North CarolinaPublic3.342857142935
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Archdale, North CarolinaPublic4.333333333312
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Asheboro, North CarolinaPrivate3.754
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Asheboro, North CarolinaSemi-Private4.082840791890
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Asheboro, North CarolinaPublic4.8230986955488
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Stoney Creek, North CarolinaSemi-Private4.16666666676
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