Archdale Golf Guide
Archdale Golf Courses
Golf Courses Near Archdale
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Randleman, North CarolinaSemi-Private0.00
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High Point, North CarolinaPublic/Municipal4.1456153013411
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Thomasville, North CarolinaPrivate4.444444444420
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Asheboro, North CarolinaSemi-Private4.082840791890
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Greensboro, North CarolinaResort4.3191960572298
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Greensboro, North CarolinaResort4.2181285842316
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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Greensboro, North CarolinaPrivate4.01
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Jamestown, North CarolinaPublic4.4772155573482
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Thomasville, North CarolinaPublic/Municipal4.2167617862455
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