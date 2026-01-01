Stokesdale Golf Guide
Golf Courses Near Stokesdale
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Kernersville, North CarolinaSemi-Private4.030
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Greensboro, North CarolinaSemi-Private4.4503816794131
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Greensboro, North CarolinaPrivate0.00
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Greensboro, North CarolinaMunicipal3.01
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Pine Hall, North CarolinaPublic4.83333333332
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Summerfield, North CarolinaPublic4.78571428575
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Summerfield, North CarolinaSemi-Private4.4682954868382
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Colfax, North CarolinaPrivate3.882352941217
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Greensboro, North CarolinaPrivate4.01
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Walnut Cove, North CarolinaPublic0.00
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