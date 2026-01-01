Colfax Golf Guide
Colfax Golf Courses
Golf Courses Near Colfax
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High Point, North CarolinaPublic4.0570100776622
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Jamestown, North CarolinaPublic4.4772155573482
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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Greensboro, North CarolinaSemi-Private4.4503816794131
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Greensboro, North CarolinaResort4.3191960572298
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High Point, North CarolinaPrivate5.01
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Greensboro, North CarolinaPrivate4.01
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Winston-Salem, North CarolinaPublic3.855
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Greensboro, North CarolinaResort4.2181285842316
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High Point, North CarolinaPublic/Municipal4.1456153013411
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