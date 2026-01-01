Pine Hall Golf Guide
Pine Hall Golf Courses
Golf Courses Near Pine Hall
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Walnut Cove, North CarolinaPublic
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Kernersville, North CarolinaSemi-Private4.030
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Stoneville, North CarolinaPublic
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Germanton, North CarolinaPublic3.075187969920
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Stoneville, North CarolinaPrivate4.548387096831
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Stoneville, North CarolinaPublic
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Summerfield, North CarolinaSemi-Private4.4682954868382
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Summerfield, North CarolinaPublic4.78571428575
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Greensboro, North CarolinaMunicipal3.01
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Winston-Salem, North CarolinaPrivate4.131578947438
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