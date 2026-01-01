Canton Golf Guide
Canton Golf Courses
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Canton, OhioPrivate5.01
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Canton, OhioPrivate
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Canton, OhioPublic2.85714285717
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Canton, OhioPublic4.0555555556108
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Canton, OhioPublic
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Canton, OhioPublic4.7388788676552
Golf Courses Near Canton
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North Canton, OhioSemi-Private3.8782947605275
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Canton, OhioPublic4.1356816699220
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North Canton, OhioPrivate
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Massillon, OhioPrivate4.01
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Massillon, OhioPublic
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Massillon, OhioPublic
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East Sparta, OhioPublic2.28571428578
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Massillon, OhioPublic
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East Canton, OhioPublic4.52
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Uniontown, OhioPublic4.0915905314439
Canton Golf Resorts
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Canton, OhioThe classic Gothic building that's now the 57-room Bertram Inn was built in 1930-1931 as a school. Overnight packages allow guests to enjoy two rounds on the private Jack Nicklaus course, plus the amenities - three restaurants, tennis, spa, outdoor pool and fitness center.
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