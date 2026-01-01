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Canton Golf Courses

Golf Courses Near Canton

Canton Golf Resorts

  • Glenmoor CC
    Bertram Inn at Glenmoor Country Club
    Canton, Ohio
    The classic Gothic building that's now the 57-room Bertram Inn was built in 1930-1931 as a school. Overnight packages allow guests to enjoy two rounds on the private Jack Nicklaus course, plus the amenities - three restaurants, tennis, spa, outdoor pool and fitness center.

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