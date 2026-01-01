Centerville Golf Guide
Centerville Golf Courses
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Centerville, OhioSemi-Private
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Centerville, OhioSemi-Private
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Centerville, OhioSemi-Private
Golf Courses Near Centerville
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Springboro, OhioPrivate0.00
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Miamisburg, OhioPublic4.0789096126184
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Kettering, OhioPrivate5.03
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Springboro, OhioPublic/Municipal4.510869565292
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Miamisburg, OhioPublic3.52
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Kettering, OhioPrivate5.03
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Franklin, OhioSemi-Private3.2703379224115
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Dayton, OhioPrivate5.02
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Franklin, OhioPublic4.1258
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Dayton, OhioPublic3.642857142914
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