Springboro Golf Guide
Springboro Golf Courses
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Springboro, OhioPublic/Municipal4.510869565292
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Springboro, OhioPrivate0.00
Golf Courses Near Springboro
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Centerville, OhioSemi-Private
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Franklin, OhioPublic4.1258
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Centerville, OhioSemi-Private
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Centerville, OhioSemi-Private
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Franklin, OhioSemi-Private3.2703379224115
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Miamisburg, OhioPublic4.0789096126184
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Miamisburg, OhioPublic3.52
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Lebanon, OhioSemi-Private3.7698525465349
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Germantown, OhioPublic3.4210974445608
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Lebanon, OhioPublic4.02
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