Germantown Golf Guide
Germantown Golf Courses
Golf Courses Near Germantown
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Miamisburg, OhioPublic3.52
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Franklin, OhioSemi-Private3.2703379224115
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Miamisburg, OhioPublic4.0789096126184
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Franklin, OhioPublic4.1258
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Middletown, OhioPrivate4.0951087216394
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Springboro, OhioPrivate0.00
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Middletown, OhioPrivate4.52
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Centerville, OhioSemi-Private4.9099821747188
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Centerville, OhioSemi-Private4.9099821747188
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Springboro, OhioPublic/Municipal4.510869565292
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