Newark Golf Guide
Newark Golf Courses
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Newark, OhioPublic2.9155080214135
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Newark, OhioPrivate5.03
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Newark, OhioResort4.2290520959262
Golf Courses Near Newark
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Heath, OhioPublic2.66666666676
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Granville, OhioPublic4.4661016949118
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Granville, OhioPublic3.2981132075265
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Hebron, OhioSemi-Private4.08
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Granville, OhioPublic3.66666666673
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Johnstown, OhioPublic3.8783783784148
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Alexandria, OhioPublic3.9636363636110
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Nashport, OhioPublic4.850174216166
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Thornville, OhioPublic2.78571428577
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Pataskala, OhioSemi-Private3.7339946674646
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