Woodville Golf Guide
Woodville Golf Courses
Golf Courses Near Woodville
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Elmore, OhioPublic0.00
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Curtice, OhioPublic4.0331322272244
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Perrysburg, OhioPublic1.61111111117
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Perrysburg, OhioSemi-Private1.186274509818
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Perrysburg, OhioPrivate0.00
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Toledo, OhioPrivate5.01
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Toledo, OhioPublic/Municipal3.598103715264
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Oak Harbor, OhioPublic3.5867554569141
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Fremont, OhioSemi-Private4.083333333320
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Oregon, OhioResort4.217391304323
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