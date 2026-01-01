Curtice Golf Guide
Curtice Golf Courses
Golf Courses Near Curtice
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Oregon, OhioResort4.217391304323
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Oregon, OhioSemi-Private4.441176470634
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Toledo, OhioPublic/Municipal3.598103715264
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Toledo, OhioPrivate
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Toledo, OhioPublic/Municipal3.7919478183141
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Woodville, OhioPublic5.01
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Perrysburg, OhioPublic1.61111111117
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Perrysburg, OhioPrivate
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Elmore, OhioPublic
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Toledo, OhioPrivate5.01
See Also
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