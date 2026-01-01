Cleveland Golf Guide
Cleveland Golf Courses
Golf Courses Near Cleveland
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Pawnee, OklahomaPublic2.317647058820
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Sand Springs, OklahomaPublic/Municipal4.4512205672700
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Drumright, OklahomaSemi-Private
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Fairfax, OklahomaPublic5.01
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Cushing, OklahomaSemi-Private3.58095238140
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Skiatook, OklahomaPublic
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Tulsa, OklahomaPrivate
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Pawhuska, OklahomaPublic
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Sapulpa, OklahomaPublic/Municipal3.8068783069214
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Tulsa, OklahomaPrivate5.02
See Also
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